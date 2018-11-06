REKLAMLAR

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S9 Uyumlu En İyi Temalar ile karşınızdayız. Günümüzde akıllı telefon dünyası iki büyük mobil işletim sistemi etrafında şekillenmiş durumda. iOS yalnızca Apple’ın iPhone serisi akıllı telefonları ve iPad serisi tabletlerinde mevcut. Android ise diğer üreticilerin akıllı telefonlarında kendisine yer buluyor. Android dünyasında akla gelen ilk üretici ise şüphesiz Samsung.

Güney Kore merkezli firmanın giriş seviyesi modellerden üst düzey cihazlara uzanan geniş bir ürün portföyü var. Galaxy S serisi Samsung’un üst düzey akıllı telefonlarını içeriyor. Bu serinin güncel modelleri olan Galaxy S8, S8+, S9 ve S9+’ı özelleştirmek üzere sizler için derlediğimiz temalardan yararlanabilirsiniz.

Temaları akıllı telefonlardaki Samsung Themes uygulamasında aratarak cihazınıza yükleyebileceğinizi belirtelim.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S9 Uyumlu En İyi Temalar

Sea Cliff Bridge

REKLAMLAR



Güzel bir köprü manzarası, sade ikonlar ve mavi renkten hoşlandıysanız bu temayı yükleyebilirsiniz.

High Contrast Theme

Alışılmış Samsung ikonlarını koyu tonda bir arka planla kombine etmek için bu tema iyi bir seçenek.

Shadow Of The Night

Koyu tondaki bu temada klavye ve menülerdeki metalik dokunuşu seveceğinizi düşünüyoruz.

Ebichu

Ana ekranda şirin bir hamster görmek ve ferah sarı renkli arayüze kavuşmak için bu temayı yükleyebilirsiniz.

Question Mark

Soru işareti ikonlu karanlık bir tema daha. Temada Always-On Display ekranı görseli de bulunuyor.

REKLAMLAR

Maihe+competition+panda

Bu animasyonlu temadaki şirin panda kalbinizi fethedebilir.

sd_Black

Koyu arka planlı başarılı bir tema.

Water Drop

Tüm bu temalar arasında en sevdiğimiz Water Drop oldu.

Nobody Seat

Bu temada her şey basit ve elegan.

Project Purple

Mor renkli arka plan ve animasyonlar ilginizi çekebilir.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.