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Samsung’un ilk katlanabilir telefonu tanıtılıyor. Samsung Developer konferansı açılış konuşması yarın 21:00 başlayacak. Şirket etkinlikte dünyanın ilk katlanabilir telefonunu duyuracak.

Samsung’un İlk Katlanabilir Telefonu Tanıtılıyor

Yarından itibaren Samsung’tan daha fazla katlanabilir telefona sahip hiç kimse olmayacak. Canlı izleyebileceğiniz Developer Conference etkinliğinde firma uzun zamandır merakla ve heyecanla beklenen katlanabilir telefonunu tüm dünyaya tanıtacak.

Amiral gemilerinin aksine, katlanabilir telefon farklı bir yaklaşım. Tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından tamamen yeni bir konsept. Uygulama geliştiricilerinin şimdiden bu telefon konsepti için geliştirecekleri yaratıcı uygulamalar üzerinde düşünmeleri gerekiyor.

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Samsung işte bu nedenle söz konusu geliştirici konferansını düzenliyor ve geliştiricilerin ilk katlanabilir telefon çıkmadan önce uygulamalarını hazır etmelerini istiyor. Böylece katlanabilir ekranlı Samsung telefon piyasaya çıktığında zengin bir uygulama marketine sahip olmuş olacak.

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