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Samsung farklı bir tasarıma sahip olan yeni akıllı telefonunu gelecek yılın başlarında delikli bir ekranla duyurmaya hazırlanıyor. Firmaya ait yeni bir patente bakılırsa bu Samsung telefon tamamen çerçevesiz olabilir.

Sıradaki Samsung Telefonu Çerçevesiz Olacak

Daha spesifik olursak markanın en son patentinde çeşitli ekran içi sensörlerin kullanıldığı bir akıllı telefon görülüyor. Bu sistemin işlemesi için Samsung üç farklı katmandan yararlanmış. Bunlardan ilki, şeffaf bir antenden ve ön taraftaki kamera ile kulak içi hoparlör gibi gerekli sensörlerin bulunduğu bir köşebentten ibaret.

Bu panel tasarımında kamera ve diğer önemli sensörler üzerinde mikro delikler bulunan bir camın altına oturtuluyor. Bu cam sayesinde ekranın içine gömülen bileşenler kullanıcıdan gizlenmiş oluyor. İlginç bir şekilde ön taraftaki kamerayı içeren modül bu patente göre arka sensörü de barındırabilir.

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Bu hamle yerden tasarruf sağlamak için yapılmış gibi görünüyor. Bir başka ilginç özellik ise, patentte bulunan cihaz 3 boyutlu nesneleri yansıtmasına olanak veren bir tür holograma sahipmiş gibi görünüyor. Samsung yeni telefonunda böyle bir hamle yaparsa kesinlikle büyük ses getirebilir.

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