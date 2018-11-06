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Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu John Ternus, iPad Pro 2018’in açılış etkinliği sırasında sahneye çıktı ve son 12 ayda satılan en popüler Core i7 modelleri de dahil olmak üzere tüm taşınabilir PC’lerin %92’sinden daha hızlı olduklarını iddia etti.

Yeni iPad Pro Dizüstü Bilgisayarların Çoğundan Daha Hızlı

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Görünüşe göre iPad Pro, Xbox One S-sınıfı grafik performansını %94 oranında daha küçük bir üründe sunuyor ve bunu AC kablosuna gerek olmadan başarıyor. 2018 iPhone’lar 4 çekirdekli bir GPU ile gelirken 2018 iPad Pro bunu 7 çekirdekli grafik çipiyle başarıyor.

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Geekbench testlerinde 6 GB RAM’li 2018 iPad Pro’lar kullanılmış ve yeni tablet çok çekirdekli testte 18.000’den fazla puan ve tek çekirdekli testlerde ise 5.000’den fazla puan almış. Karşılaştırma yapmak gerekirse, yeni iPad Pro, çok daha düşük bir frekansta çalışmasına rağmen, 4.2 GHz’de çalışan dört çekirdekli 7. nesil Intel Core i7 kadar puan alabilmiş. Bu da oldukça ciddi bir performans demek.

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