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Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
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Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

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Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Huawei P20 Pro
 Huawei P20 Lite
Boyut 155 x 73.9 x 7.8 mm 148.6 x 71.2 x 7.4 mm
Ağırlık 180 gram 145 gram
Ekran boyutu 6.1 inç AMOLED ekran 5.84 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
 1080 x 2240 piksel (407 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.1 (Oreo) Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
 128 GB 64 GB
MicroSD kart desteği
 Var Var
İşlemci HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 659
Ekran Oranı
 %81.99 %80.46
RAM 6 GB 4 GB
Kamera Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2
Yuvalar USB Type-C USB Type-C
Parmak izi okuyucu
 Var Var
Su dayanıklılığı
 IP67 Yok
Batarya 4000 mAh 3000 mAh

Huawei P20 Lite mı Huawei P20 Pro mu? İşte Sonuç

Huawei P20 Pro ile P20 Lite arasında iki kat fiyat farkı bulunuyor. Cihazların performansları da birbirinden iki kat farklı. Ancak ekran boyutu ve ekran gövde oranı gibi noktalara gelindiğinde P20 Lite fiyatına karşılık daha fazlasını vaat ediyor. P20 Pro ise yavaş çekim video, su dayanıklılığı ve daha büyük pil kapasitesi gibi birkaç ek özellik sunuyor.

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