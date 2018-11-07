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Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Boyut 155 x 73.9 x 7.8 mm 148.6 x 71.2 x 7.4 mm Ağırlık 180 gram 145 gram Ekran boyutu 6.1 inç AMOLED ekran 5.84 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2240 piksel (407 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

128 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 659 Ekran Oranı

%81.99 %80.46 RAM 6 GB 4 GB Kamera Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IP67 Yok Batarya 4000 mAh 3000 mAh

Huawei P20 Lite mı Huawei P20 Pro mu? İşte Sonuç

Huawei P20 Pro ile P20 Lite arasında iki kat fiyat farkı bulunuyor. Cihazların performansları da birbirinden iki kat farklı. Ancak ekran boyutu ve ekran gövde oranı gibi noktalara gelindiğinde P20 Lite fiyatına karşılık daha fazlasını vaat ediyor. P20 Pro ise yavaş çekim video, su dayanıklılığı ve daha büyük pil kapasitesi gibi birkaç ek özellik sunuyor.

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