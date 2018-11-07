Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
|Huawei P20 Pro
|Huawei P20 Lite
|Boyut
|155 x 73.9 x 7.8 mm
|148.6 x 71.2 x 7.4 mm
|Ağırlık
|180 gram
|145 gram
|Ekran boyutu
|6.1 inç AMOLED ekran
|5.84 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|128 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 970
|HiSilicon Kirin 659
|Ekran Oranı
|%81.99
|%80.46
|RAM
|6 GB
|4 GB
|Kamera
|Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps
|2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|USB Type-C
|USB Type-C
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP67
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|3000 mAh
Huawei P20 Lite mı Huawei P20 Pro mu? İşte Sonuç
Huawei P20 Pro ile P20 Lite arasında iki kat fiyat farkı bulunuyor. Cihazların performansları da birbirinden iki kat farklı. Ancak ekran boyutu ve ekran gövde oranı gibi noktalara gelindiğinde P20 Lite fiyatına karşılık daha fazlasını vaat ediyor. P20 Pro ise yavaş çekim video, su dayanıklılığı ve daha büyük pil kapasitesi gibi birkaç ek özellik sunuyor.
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