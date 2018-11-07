Samsung Galaxy S9 ve Honor 10 oldukça yakın fiyatlandırmaya sahip iki yüksek performanslı telefon. Her ne kadar Honor 10 yonga seti tarafında geri kalsa da iddialı olmayı başarıyor. Peki hangi telefon daha iyi?
Samsung Galaxy S9 ve Honor 10 Karşılaştırması
|Honor 10
|Samsung Galaxy S9
|Boyut
|149.6 mm x 71.2 x 7.7 mm
|147.7 x 68.7 x 8.5 mm
|Ağırlık
|153 Gram
|163 gram
|Ekran boyutu
|5.84 inç IPS ekran
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1.792 x 828 piksel (432 ppi)
|1.440 x 2960 piksel (570 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|128 GB
|64 GB
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 970
|Samsung Exynos 9810
|Ekran gövde oranı
|%79.92
|%84.2
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f1/8) + 24 MP (f1.8) arka, 24 MP (f2.0) FaceTime HD ön
|Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön
|Video
|2.160p’de 30 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 30fps
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm kulaklık
|USB Type-C, 3.5 mm kulaklık
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|IP68
|Batarya
|3400 mAh
|3000 mAh
Honor 10 mu Samsung Galaxy S9 mu? İşte Yanıtı
Samsung Galaxy S9 ve Honor 10 karşılaştırmasında S9 biraz daha pahalı bir telefon ve daha yüksek performanslı bir çipsetle geliyor. Batarya kapasitesi daha küçük olsa da cihaz IP68 su korumasına sahip ve Bluetooth 5.0 destekliyor. Aynı zamanda yavaş çekim videolar kaydedebiliyor. Ayrıca ekran oranı ve çözünürlüğü daha yüksek.
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