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Samsung Galaxy S9 ve Honor 10 oldukça yakın fiyatlandırmaya sahip iki yüksek performanslı telefon. Her ne kadar Honor 10 yonga seti tarafında geri kalsa da iddialı olmayı başarıyor. Peki hangi telefon daha iyi?

Samsung Galaxy S9 ve Honor 10 Karşılaştırması

Honor 10 Samsung Galaxy S9

Boyut 149.6 mm x 71.2 x 7.7 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm Ağırlık 153 Gram 163 gram Ekran boyutu 5.84 inç IPS ekran 5.8 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1.792 x 828 piksel (432 ppi) 1.440 x 2960 piksel (570 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

128 GB 64 GB İşlemci HiSilicon Kirin 970 Samsung Exynos 9810 Ekran gövde oranı %79.92 %84.2 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 16 MP (f1/8) + 24 MP (f1.8) arka, 24 MP (f2.0) FaceTime HD ön Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön Video 2.160p’de 30 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 30fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm kulaklık USB Type-C, 3.5 mm kulaklık Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

Yok IP68 Batarya 3400 mAh 3000 mAh

Honor 10 mu Samsung Galaxy S9 mu? İşte Yanıtı

Samsung Galaxy S9 ve Honor 10 karşılaştırmasında S9 biraz daha pahalı bir telefon ve daha yüksek performanslı bir çipsetle geliyor. Batarya kapasitesi daha küçük olsa da cihaz IP68 su korumasına sahip ve Bluetooth 5.0 destekliyor. Aynı zamanda yavaş çekim videolar kaydedebiliyor. Ayrıca ekran oranı ve çözünürlüğü daha yüksek.

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