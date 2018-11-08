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Android‘li akıllı telefonlarda ekrana Samsung Edge benzeri yan panel eklemek için kullanılabilecek başarılı bir uygulamaya göz atacağız. Samsung’un üst düzey akıllı telefonları Android işletim sisteminin özelleştirilmiş bir versiyonunu çalıştırıyor. Cihazlarda hem çok sayıda ön yüklü uygulama hem de Bixby butonu gibi özel tuşlar bulunuyor. Bir diğer güzel detay da paneller.

Samsung cihazlarda temelde küçük bir uygulama tepsisi olan paneller var ve ekranın kenarında konumlanıyor. Uygulamalar, rehber, hızlı ayarlar ve kısayollara kolay erişim imkanı sağlıyor. Sahip olduğunuz Android telefonda ekrana Samsung Edge benzeri yan panel eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için üçüncü parti bir uygulamadan yardım alabilirsiniz.

Android: Ekrana Samsung Edge Benzeri Yan Panel Eklemek

Android’li akıllı telefonunuzda ekrana yan panel eklemek için Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Edge Action uygulamasını yükleyin. Ücretsiz bir çözüm olsa da 5 USD karşılığında ek özellikler elde edilebiliyor.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Uygulamayı cihaza yüklemiş olduğunuz diğer launcher’larla birlikte kullanabilirsiniz. İlk açılışta uygulamalara erişim izni talep edecektir, onay verin. Gereken izinleri sağladığınızda panel ekranın yan kısmında belirecektir.

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Paneli etkinleştirmek için gördüğünüz küçük sekmeye dokunmanız yeterli. Panelde uygulamalara, kişilere, hızlı ayarlara, takviminize, hesap makinesine ve birkaç ek araca erişebileceğiniz ek sayfalar var.

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Panel içeriklerinde düzenleme yapmak için Edge Action uygulamasındaki Edge Manage seçeneğine erişebilirsiniz. Panelin genişliğini değiştirmek isterseniz uygulamadaki Handle Settings seçeneğini kullanmanız gerekecek. Buradan renk, yükseklik, genişlik, transparanlık gibi ayarları dilediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz.

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