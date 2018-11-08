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Android telefonunuza Torrent dosyası indirerek telefonunuzda farklı oyunlar, programlar çalıştırabilirsiniz. Torrent dosyasını indirmek ve kurulumunu yapmak Android cihazınız için mümkündür. Torrent dosyası indirme ve kurulumu işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Android: Torrent Dosyası İndirme

Android telefonunuzda Torrent dosyası indirmek için Google Play Store’da bulunan Flud Torrent Downloader isimli uygulamayı akıllı telefonunuza indirin. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın. Torrent dosyasını telefonunuza indirin. Daha sonra Flud uygulamasına girin. Uygulama ana ekranında yer alan pembe renkte olan + işaretli butona dokunun. Telefonunuza indirdiğiniz Torrent dosyasını uygulamaya aktarın, uygulamanın dosyayı indirmesini bekleyin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra indirdiğiniz Torrent dosyasının içindeki uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Torret dosyasını telefonunuza indirirken telefonunuzun hafızasının yeterli olup olmadığını ve dosyanın telefonunuzu zorlayıp zorlamayacağını kontrol edin. Aksi taktirde telefonunuzda donma, kapanma ve ısınma gibi sorunlar yaşanabilir.

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Telefonunuza indirdiğiniz dosyaların içeriğine de dikkat etmeniz, telefonunuzun sağlığı açısından bir diğer önemli unsurdur. Torrent dosyasını güvenilir sitelerden telefonunuza indirmeye özen gösterin.

Uygulama Torrent dosyalarını hızlı bir şekilde ve sırayla indirir. Ayrıca dosyaların hangisinin daha önce indirileceğini de belirleyebilirsiniz. Uygulama, Torrent dosyaları büyük boyutlu dosyalar olduğu için sadece telefon kablosuz ağa bağlıyken indirme işlemi yapabilir.

Android: Torrent Dosyası İndirme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!