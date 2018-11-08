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EA, bir numaralı yeni spor serisinin sıradaki sezonunu başlattı. Birçok yeni özellik ve iyileştirmeyla gelen güncellemeyle birlike Android ve iOS cihazlarda FIFA Futbol’un yeni sezonu resmen başlamış oldu!

FIFA Futbol Yeni Sezonu Resmen Başladı!

FIFA Mobile ile artık oyunun masaüstü ve konsol sürümlerinde bulunan Kimya özelliği mobil oyuna eklenmiş oldu. Oyuncuları aynı kulüp, ulus, lig veya etkinlikte mücadele ediyor olmaları aralarındaki Kimyayı güçlendirerek daha iyi oynamalarını sağlıyor.

Kimya özelliği, konsollarda FIFA oyuncularının favori özelliklerinden biriydi, ancak 7 Kasım’dan başlayarak artık mobil cihazlarda da mevcut hale getirildi. Takımınızdaki oyuncular arasındaki Kimya olumlu olduğunda hücumda daha iyi şanslar bulma avantajını elde ediyorsunuz. FIFA Futbol’u şimdi Android ve iOS için ücretsiz indirebilirsiniz.

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