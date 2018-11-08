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Google, “Katlanabilir” olarak adlandırılan Android cihazlara yönelik desteğini resmi olarak duyurdu. Bugün Android Geliştirici Zirvesi’nde konuşan Dave VB mühendislikten Dave Burke, Google’ın “bu yeni form faktörünün avantajından yararlanmak için Android’i geliştirdiğini” söyledi.

Google Katlanabilir Telefon Arayüzünü Tanıttı

Burke devamında ”Fakat şu an itibariyle, bu geliştirmeler çoğunlukla geliştiricilerin Android’de yerleşik olan mevcut özellikleri kullanmaya başlaması için bir yol göstericidir.” ifadesini kullandı. Yani Google geliştiricilerin mevcut Android özelliklerini katlanabilir telefonlara taşıması için bir tür yol gösteriyor.

Katlanan ekranlı cihazlar büyük bir şey olmak üzere. Bugün Samsung, Google’ın zirvesiyle aynı anda gerçekleştirdiği geliştirici konferansında katlanabilir ekranlı telefonuyla ilgili ilk ipuçlarını gösterdi. Şirket yeni katlanabilir telefonunun nasıl çalıştığını açık bir şekilde sergiledi ve önümüzdeki CES 2019‘da piyasaya sunulacağının sinyallerini verdi.

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