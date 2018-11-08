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Görünüşe bakılırsa Samsung’un yeni bir patent başvurusunun ortaya çıkmasıyla LG kolları sıvamış görünüyor. Çentikten kurtulmanın yollarını araştıran tek Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung değilmiş.

LG İddialı Geliyor: Çerçevesiz Ekran Patenti

Hollandalı web sitesileri LetsGoDigital ve Samsungfirst, LG’nin tam ekran telefon tasarımını ortaya koyan bir patentini ortaya çıkardı. Samsung’un çözümüne benzer şekilde, LG de özçekim kamerasını yerleştirmek için ekranda delik açma yoluna başvuruyor. Görünüşe göre LG bu deliği ekranın soluna, ortasına ya da ekranın sağ tarafına yerleştirmeyi planlıyor.

Tabii ki, bu bir patent başvurusu olmakla birlikte LG G7’nin böyle bir tasarımı destekleyebileceğini söylemek şimdilik yersiz olacaktır. Her ne kadar imkansız olmasa da şirketin yol haritasının şu aşamada nasıl olduğunu kestirmek zor. Patent çizimleri açık şekilde hiçbir çerçeveye işaret etmiyor. LG bu patenti hayata geçirirse mobil yarışta tekrar hız kazanabilir.

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