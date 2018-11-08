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Rome: Total War Aralık’ta Android’e geliyor. Activision firması 2004’de Rome: Total War’u ilk kez yayımlamış ve strateji oyunları o zamandan bu yana köklü olarak değişmişti. Feral Interactive ise bu yaz oyunun iPad versiyonunu çıkardı.

Rome: Total War Aralık’ta Android’e Geliyor

Oyunun iPad’e çıkması ile birlikte artık Android sürümünün önünde hiçbir engel kalmamış oldu. Oyunun geliştiricileri bugün zamanın geldiğini resmen açıkladı; Rome: Total War önümüzdeki aralık ayı içerisinde Android telefon ve tabletler için çıkış yapıyor!

Feral Interactive’in Genel Müdürü David Stephen, oyunun Android’e çıkmaya hazır olduğunu ve sınırlı sayıda Android cihaza ulaşacağını söyledi. Sızdırılan bilgilere göre Rome: Total War, Google Play ve Samsung Uygulama Mağazası dahil olmak üzere yalnızca Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve bazı Asya bölgelerindeki ülkeler tarafından oynanabilecek.

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