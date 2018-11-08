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Samsung Galaxy S9, S9+ ve Note 9 Android Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, SDC 2018‘de her ne kadar gelecekteki katlanabilir telefonlara vurgu yapsa da piyasada satışta olan akıllı telefonlarını da unutmuş değil. Firma üst düzey akıllı telefon modelleri olan Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9 için Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesini ne zaman yayınlayacağını açıkladı.

Samsung Galaxy S9, S9+ ve Note 9 Android Pie Güncellemesi

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Duruma bakılırsa Samsung güncel üst düzey akıllı telefonlarıyla uyumlu Android Pie güncellemesini Ocak ayında dağıtıma sunacak. Bu ay sonunda açık beta programının başlatılacağı ifade ediliyor fakat bu program yalnızca ABD, Güney Kore ve Almanya’da geçerli olacak. Diğer Avrupa ülkeleri ve Asya bölgesinde başlatılıp başlatılmayacağını zaman gösterecek.

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Samsung, güncelleme ile birlikte Samsung Experience arayüzünü terk ediyor ve Android Pie güncellemesiyle birlikte yeni One UI kullanıcılarla buluşturulacak. Kullanıcı deneyimini iyileştirecek köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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