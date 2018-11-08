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Samsung’un katlanabilir telefon fikri üzerinde çalıştığını ilk kez bundan 5 ay önce sizlerle paylaşmıştık O zamandan beri, Samsung da dahil olmak üzere birçok farklı üreticiden katlanabilir telefonlarla ilgili haberler gelmeye başladı. Ancak yine en hızlı Samsung oldu ve şirket katlanabilir telefonunu gösterdi.

Samsung Katlanabilir Telefonunu Gösterdi

Samsung, katlanabilir telefonunun önümüzdeki CES fuarında çıkışa hazır olacağını gösterdi. Güney Koreli firmanın katlanabilir telefon denemeleri Galaxy S III akıllı telefonuna kadar uzanıyor. Şirket bu yıllarda (2011) birçok katlanabilir telefon protitipi üretmiş ve bunları hiçbir zaman piyasaya çıkarmamıştı.

Firma bugün San Francisco’daki Moscone Center’da yeni Geliştirici Konferansı etkinliğini düzenledi ve böylelikle akıllı telefonlar için yepyeni bir çağı başlattığını resmen açıkladı. Kapaklı telefonlardan akıllı telefonlara geçiş şimdi yerini katlanabilir telefonlara bırakmaya hazırlanıyor.

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Samsung bu ekrana Infinity Flex adını veriyor. Infinity Flex kullanıcıların sıradan bir akıllı telefonla yapamadıkları şeyleri yapabilmelerini sağlayan yeni bir mobil deneyim sunuyor. Telefon tam açıldığında aynı ekranda üç uygulamayı görüntülemeye izin veriyor. Kapalı hale geldiğinde ise sıradan bir telefon halini alıyor.

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