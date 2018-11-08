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Samsung katlanabilir telefonunun ekran özellikleri ortaya çıktı. Yine de cihazın fiyatı hakkında çok az şey biliyoruz. Samsung yeni Infinity Flex ekranıyla katlanabilir telefonların ilk temellerini attı. Şirket ekranın seri üretime geçmesine birkaç ay kaldığını belirtiyor.

Samsung Katlanabilir Telefonunun Ekran Özellikleri

Cihazın piksel yoğunluğu 420 ppi ancak mükemmel şekilde iyidir. Katlandığında çözünürlük 840 x 1960 oluyor ve açıldığında ise 1536 x 2152 piksel. Bununla birlikte en boy oranları burada daha ilginç. Infinity Flex’in katlanmış hali 21:9 en-boy oranına sahip ve 4.58 inç bir ekran sunuyor. Açıldığında ise daha standart bir 4.2:3 en-boy oranına dönüşüyor ve 7.3 inçlik bir ekran oluyor.

Google, Samsung’un büyük açıklamasının ardından dün erken saatlerde, daha önce de belirttiğimiz gibi “katlanabilir telefonlar” için Android desteğini resmen duyurdu. Flipboard bu anlamda ilk katlanabilir telefon uygulaması çıkaran şirketlerden biri olacak. Katlanabilir telefon fikrinin zamanla daha sağlam temellere oturmaya başlayacağı düşünülüyor.

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