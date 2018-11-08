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Bugüne kadar Samsung, çentikli ekran akımını takip etmeyi reddeden birkaç şirketten sadece biriydi. Aslında yeni bir iddia tasarımın ekranda delik fikrine doğru ilerlediğini öne sürmüştü. Ancak bugün beklenmedik bir hareketle Güney Koreli dev yakında çentikli panelleri kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Samsung Yeni Telefonunda V Biçimli Çentik Kullanacak

Infinity-V ve Infinity-U olarak adlandırılacak iki yeni ekran tasarımı küçük su damlası çentiklere sahip olmaları yönüyle birbirlerine benzeyecek. Bununla birlikte, ikisi arasındaki ayırt edici faktör aslında çentiğin şekli olacak. İsimlerinin de belirttiği gibi, Infinity-U ekran U şekilli bir çentiği benimserken, Infinity-V panelleri V biçimli olanları kullanacak. Diğer yönlerden ekranların aynı olması bekleniyor.

Bu, ince yan çerçevelerle tamamlanan yuvarlatılmış köşeler ile ekranın altında küçük bir çenenin olabileceği anlamına geliyor. Samsung, bu iki ekranın piyasaya sürüleceği zamanı açıklamadı ancak bunlara iki panelin daha katılacağını duyurdu. Önümüzdeki sene Galaxy S10’da Infinity-O olarak adlandırılan bir ekran tasarımı kullanılacak. Çentik yerine bu ekran ön taraftaki kamerayı barındırması için sol üst köşede küçük bir delik içerecek.

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Bu geleneksel ekranlara ayrı olarak, Güney Koreli dev yeni Infinity Flex Display’i de duyurdu. Bu, adından da anlaşılacağı gibi katlanılabilir akıllı telefonunda yer alacak.

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