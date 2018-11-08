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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta sticker’ları favorilere eklemek için izlenebilecek yöntemlere değineceğiz. Günümüzde hemen her akıllı telefon kullanıcısının varsayılan anlık mesajlaşma uygulaması konumundaki WhatsApp’a kısa süre önce sticker özelliği dahil edildi. Mesajlaşma deneyimini tamamen değiştirecek bir yenilik olmasa da daha eğlenceli ve renkli kılacağı kesin. Sticker özelliğinden akıllı telefonundaki WhatsApp’ı son versiyonuna yükselten kullanıcılar yararlanabiliyor.

Google Play uygulama mağazasında çeşitli WhatsApp sticker paketleri mevcut. Dilerseniz kendi sticker paketlerinizi de oluşturabilirsiniz, konuyu daha önce burada ele almıştık.

Sevdiğiniz WhatsApp sticker’larını favorilere ekleyerek kolayca ulaşabilmek için yararlanabileceğiniz farklı metotlar var.

WhatsApp: Sticker’ları Favorilere Eklemek

İlk Yöntem: Bir Konuşmadaki Sticker’ı Favorilere Kaydetme

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Arkadaşınızla yaptığınız bir konuşmada geçen sticker’ı favorilere eklemek için sticker’ın üzerine dokunun ve açılan penceredeki Add to favorites butonunu kullanın.

İkinci Yöntem: Bir Konuşmadaki Sticker’a Dokunup Basılı Tutma

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Arkadaşınızla yaptığınız bir konuşmada geçen sticker’ın üzerine dokunun ve parmağınızı birkaç saniye basılı tutun. Uygulamada üst kısımda butonların yer aldığı çubuktaki yıldız simgeli butona dokunun.

Üçüncü Yöntem: Sticker Paketindeki Bir Sticker’ı Favorilere Ekleme

WhatsApp’taki sticker sekmesine erişin. Favoriler listesine dahil etmek istediğiniz sticker’ın üzerine parmağınızla basılı tutun. Sticker’ı favorilere eklemek isteyip istemediğiniz sorulacak, Add seçeneğini kullanmalısınız.

Favori WhatsApp Sticker’larını Görüntülemek

Sohbet kutucuğundaki Emoji butonuna dokunun ve ardından sticker butonunu kullanın. (Alttaki GIF butonunun hemen yanında bulunuyor)

Üstteki yıldız simgeli butona dokunun.

Dilediğiniz sticker’ın üzerine basitçe dokunarak mesajınızda kullanabilirsiniz.

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