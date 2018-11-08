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Her ne kadar Xiaomi, akıllı telefon piyasalarına gelindiğinde hakimiyetini çoğunlukla Çin’de sürdürüyor olsa da telefonları nihayetinde uluslararası pazarlarda yarışabilecek iddialı özelliklere sahip. Yeni bir bilgi parçasına göre Xiaomi Mi Mix 3’ün bir sonraki adresi arasında Türkiye olabilir.

Xiaomi Mi Mix 3 Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Fiyatı

İddialar Xiaomi Mi Mix 3’ün Avrupa pazarında satın alınabileceğine işaret ediyor. Kesin ayrıntılar mevcut değil ve bu yüzden şu anda telefonun önce hangi ülkelere ulaşacağı ile ilgili net bir yorum yapamıyoruz. Ancak geçmiş tecrübelere göre ilk pazarlar muhtemelen İspanya, İtalya ve Fransa ile birlikte İngiltere olacaktır.

Xiaomi Mi Mix 3 sunduğu arayüzle günlük kullanıcı deneyimine büyük önem veriyor ve her yeni güncellemeyle bu alana odaklanıyor. Zira cihaz NEX S gibi sürgülü bir ön kamera sistemi ile geliyor. Aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 845 gibi güçlü bir yonga setine sahip. Xiaomi Mi Mix 3 fiyatı Çin’de 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı sürüm için 470 dolara eşit durumda.

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