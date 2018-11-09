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Huawei delikli ekran akımına dahil oluyor. Delikler yeni çentikler olmak üzere. Huawei 2019‘un belkide en önemli akımı olacak delikli ekran tasarımını yansıtan yeni bir patent aldı. Ancak patent oldukça ilginç çünkü delik normalde özçekim kamerasına ayrılırken bu kez ahize için kullanılmış.

Huawei Delikli Ekran Akımına Dahil Oluyor

Aslında, patent özçekim kamerasından hiç bahsetmiyor. Kim bilir belki de Huawei özçekim kamerası olmayan bir telefon çıkarmak üzere olabilir. Tasarımda aynı zamanda parmak izi okuyucusunun arka taraftaki kameranın altına yerleştirilmiş olduğu anlaşılıyor. Belli ki Huawei oldukça farklı bir telefon tasarımı ile karşımıza çıkmak üzere.

3.5 mm kulaklık girişine gelindiğinde bu yuvanın cihazın üst kısmına taşındığını görüyoruz. Geri dönersek, neden ahize için bu kadar çaba harcandığı asıl merak edilen soru. Mi Mix gibi telefonlar ahizeyi piezoelektrik hoparlör tasarımı ile çözmeye çalışmıştı. Bununla birlikte ses kalitesinin o kadar da iyi olmadığı kanıtlandı. Huawei gerçek bir ızgara tasarımının daha üstün ses sunacağına kanaat getirmiş olabilir.

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