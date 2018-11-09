REKLAMLAR

Akıllı telefonlar için oluşturulan uygulamaların zamanla farklı kategorilerde çoğalmasıyla birlikte, bu uygulamalar hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Bu yazımızda da sizlere hayatımızın geçimi için gerekli olan gelir gider hesabını akıllı telefonunuzda nasıl kolayca yapacağınızdan bahsedeceğiz.

iOS: Gelir Gider Hesabı Yapma

Akıllı telefonunuzda gelir gider hesabı yaparak günlük, aylık ve yıllık olarak finansal düzeninizi görüntüleyebilirsiniz. iOS cihazınızda gelir gider hesabı yapma işlemi için App Store’da yer alan Kassa isimli uygulama size bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.

Kassa’yı akıllı telefonunuza indirerek gelir gider hesabı yapmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı iOS cihazınıza indirdikten sonra açın. Uygulamada bir profil oluşturmanız ve uygulamanın sizden istediği izinleri onaylamanız gerekecek. Tüm bunları da yaptıktan sonra uygulama ana ekranına yönlendirileceksiniz. Uygulama ana ekranının sağ üst köşesindeki + butonuna tıklayarak gelir veya gider ekleyebilir, eklediğiniz gelir veya gideri kategorilendirebilirsiniz.

REKLAMLAR

REKLAMLAR



Uygulamaya eklediğiniz her gelir gider hesabında kalan bakiyenizi ve harcamalarınızı görebilir bunları detaylandırabilirsiniz. İster hafta sonu, ister ay sonu, ister yıl sonu için bir bilanço elde edebilirsiniz. Kassa sayesinde neye ne kadar para harcadığınızı görebilir, finansal olarak kendinizi bir düzene sokabilirsiniz. Ayrıca uygulamada yaptığınız harcamalar günü gününe hesapta tutulur ve gelir ile birlikte hesaplanarak her ay sonu kalan tutar istatistikler halinde karşınıza çıkar.

iOS: Gelir Gider Hesabı Yapma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!