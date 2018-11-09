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iOS cihaz kullanıcılarının en çok sorun yaşadığı durum şarj tüketimidir. Bu sorun kullanıcıları cihaz değişikliğine hatta işletim sistemi değişikliğine kadar sürüklemektedir. Hızlı şarj tüketimi sorunu her ne kadar kullanıcının moralini bozan bir durum olsa da kullanıcılar bu durumun önüne geçebilirler.

iOS: Şarj Tüketimini Yavaşlatma

iOS cihazınızda şarj tüketimini yavaşlatma işlemi için birkaç farklı adım deneyebilirsiniz. Bu adımları aşağıdaki gibi sırayla uygulayabilirsiniz.

1- Siyah Tonlu Tema ve Duvar Kağıdı Uygulayın

Siyah renkte olan tema ve duvar kağıtları telefonun şarjının daha az tüketilmesini sağlar. Açık renkte bir tema ve duvar kağıdından daha az şarj tüketecek olan siyah tonlu tema ve duvar kağıdını Ayarlar > Duvar Kağıdı seçeneğinden bulabilir ya da fotoğraf galerinize kaydettiğiniz bir fotoğrafı seçerek uygulayabilirsiniz. Ayrıca duvar kağıdının hareketsiz olmasına da özen gösterin. Çünkü hareketli duvar kağıtları çok fazla şarj tüketmektedir.

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2- Gerçek Ton Özelliğini Etkinleştirin

True Tone özelliği telefonun parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar. Bu da telefonunuzun ekran parlaklığının her zaman maksimum seviyede olmasının önüne geçer ve böylece hızlı şarj tüketiminin bir nebze daha önüne geçebilirsiniz. Gerçek Ton özelliğini etkinleştirmek için Ayarlar > Ekran‘a girin ve buradaki True Tone butonuna bir kez tıklayın.

3- Wi-Fi ve Bluetooth’u Kapattığınızdan Emin Olun

iOS cihazınızda Wi-Fi ve Bluetooth’u Denetim Merkezi’nden kapattığınızda bu butonlar gri renkte yanıyorsa kapatılmamış demektir. Ayarlar > Wi-Fi daha sonra Ayarlar > Bluetooth‘a girin ve açık olan bu butonlara dokunarak kapatın. Wi-Fi ve Bluetooth açık olduğu sürece telefon şarjını oldukça fazla tüketir.

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4- Konum Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Konum özelliği, genellikle, uygulamalara verilen izinler sayesinde sürekli açık kalmaktadır. Onun dışında Google Maps veya Apple Maps’i kullanmadığınız sürece konum özelliğini açmıyorsanız bu özelliğin sadece uygulamalar açıldığında etkin olmasını sağlayın. Uygulamalar açıldığında konum özelliğini etkinleştirmek istiyorsanız Ayarlar ekranından uygulamayı açın ve konum özelliğini Sadece Uygulama İçerisinde olarak değiştirin. Konum özelliğini devre dışı bırakmak için ise Ayarlar > Gizlilik‘e gidin ve Konum Servisleri’ne tıklayın. Açılan ekranda Konum Servisleri butonuna hafifçe dokunarak bu özelliği devre dışı bırakın.

5- Düşük Güç Modu’nu Etkinleştir

Düşük güç modu telefonun ekran parlaklığını düşürür ve bazı arka plan aktivilerini durdurur. Bu sayede telefonunuzun şarj tüketiminin hızlıca tükenmesine engel olur. Düşük Güç Modu özelliğini etkinleştirmek için telefonunuzun Ayarlar > Pil bölümüne gidin ve Düşük Güç Modu butonuna hafifçe dokunun.

iOS: Şarj Tüketimini Yavaşlatma hakkında deneyimlerinizi ve sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!