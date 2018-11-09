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Lenovo Z5 Pro ve Nubia X en yüksek ekran gövde oranına sahip iki cihaz olarak dikkatleri üzerine çıkıyor. Ancak telefonlar farklı fiyatlandırmalara sahip. İşte Lenovo Z5 Pro ve Nubia X karşılaştırması.

Lenovo Z5 Pro ve Nubia X Karşılaştırması

Lenovo Z5 Pro

Nubia X

Boyut 155.12 x 73.04 x 9.3 mm 154.1 x 73.3 x 8.4 mm Ağırlık 210 Gram 181 gram Ekran boyutu 6.39 inç Super AMOLED ekran 6.26 inç IPS ekran, 5.1 inç OLED ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2340 piksel (403 ppi) 1080 x 2280 piksel (403 ppi), 720 x 1520 piksel (ikinci ekran) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB İşlemci Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 845 Ekran gövde oranı %88.47 %86.59 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 16 MP (f1.8) + 24 MP (f2.0) arka, çift 16 MP (f2.2) + 8 MP ön Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön Video 1080p’de 120 fps 2160p’de 30 fps, 1080p’de 30 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3350 mAh 3800 mAh

Lenovo Z5 Pro mu Nubia X mi? İşte Yanıtı

Nubia X akıllı telefonu tam ekran gövdesi, Snapdragon 845 yonga seti, 3800 mAh bataryası ve 181 gram gibi orta karar ağırlığı ile beğeni topluyor. Ancak bir su koruması yok ve video kayıt performansı şaşırtıcı derecede zayıf. Telefon buna rağmen çift ekrana sahip olması yönüyle kendini diğer telefonlardan ayırıyor.

Lenovo Z5 Pro ise tam ekran gövdeye sahip en ucuz akıllı telefon. Rakibine göre daha az batarya kapasitesi sunuyor ve 210 gram ağırlığı ve 9.3 mm kalınlığı ile ergonomi tarafında zayıf kalıyor. %88.47 ekran oranı gerçekten iyi ancak kalınlık ve ağırlık birçokları için problem olabilir.

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