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İşaretlere bakılırsa Koreli şirket önümüzdeki haftalarda yeni bir orta sınıf telefonunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İşte LG Q9 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi.

LG Q9 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

2019’a az bir zaman kaldı ancak LG bu yılki akıllı telefon planlarını henüz tamamlamış görünmüyor. Söz konusu cihazın adı LG Q9. Özellikleriyle ilgili söylentiler eylül ayından bu yana etrafta dolaşıyor. Yeni bir fotoğraf günümüzün standartlarına göre kalın kabul edilen çerçevelere işaret etmekte. Cihaz 18:9 en boy oranına sahip ve görünümü itibariyle Q6 ve Q7 modellerine oldukça benziyor.

LG Q9 diğer telefonlardan farklı olarak bizlere G7 ThinQ’yu hatırlatıyor. Zira cihazın yan çerçeveleri biraz daha ince ve çene kısmı buna nazaran daha kalın. Çentik de hesaba katıldığında iki telefon arasındaki ana fark LG Q9’da Google Asistan düğmesinin bulunmuyor olması. Şimdi LG Q9 için iddia edilen teknik özelliklerden söz edelim.

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LG Q9 özellikleri arasında Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 660 yonga seti, 4 GB RAM ve 32 GB veya 64 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor. Bu alan microSD kart ile daha da genişletilebilir olacak. Pil kapasitesi tarafında ise 3,550 mAh değeri görülüyor ve ne yazık ki cihaz eski Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkıyor. Fiyatı itibariyle 3000 TL’yi bulacağı düşünülüyor.

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