REKLAMLAR

2017 yılının ağustos ayında Disney, Netflix’i göz önüne alarak video akış içeriği sunan bir mobil uygulama yayımlayacağını duyurmuştu. Bugün bu video akışı uygulaması hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Uygulama Disney+ olarak adlandırılacak.

Netflix Rakibi Disney+ Duyuruldu!

Disney’in dördüncü çeyrek mail yılı ve tam yıl mali raporu (2018) dün düzenlenen sesli konferansta Disney Başkanı ve CEO’su Bob Iger tarafından paylaşıldı. Iger’e göre hizmet önce ABD’de başlayacak. Lucasfilm’in Disney+ için Star Wars serisini yayınlayacağı bizzat açıklandı. Bu yeni seri Rouge One filminde işlenen olaylardan önceki bir zamanı ele alacak.

Disney+ ayrıca, Marvel sinematik evreninden bir karakteri konu alan bir aksiyon serisine de sahip olacak. Tom Hiddleston, Marvel Stüdyoları tarafından geliştirilmekte olan bu yeni dizide Mischief Tanrısı Loki olarak rol alacak. Pixar’s Monsters Inc. ve Disney Channel’ın High School Musical’ına dayanan diğer yeni programlar da Disney+’da yayınlanacak.

REKLAMLAR

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum