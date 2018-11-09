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Samsung amiral gemisi kapaklı telefonunu duyurdu. Cihaz bir tane değil tam iki AMOLED ekran ile geliyor. Böylece cihazı kapağını açmadan kullanabiliyorsunuz ancak açıldığında ise numara çevirme ve donanım navigasyon tuşları ile karşılaşıyorsunuz.

Samsung W2019 Kapaklı Telefonunu Tanıttı

Telefona dair her şey eski moda değil. Bazı modern ve güçlü donanımlara da sahip. Snapdragon 845, 6 GB RAM (!) ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanları seçeneklerin arasında. Dahası bu alan genişletilebiliyor Her iki ekran da geleneksel 16:9 en boy oranı, 4,2 inç büyüklük ve 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranlar Super AMOLED yapıda.

Arkada Galaxy S9+’dan alınan iki adet kamera bulunuyor. Biri f/1.5-f/2.4 diyaframlı 12 MP bir kamera iken diğeri 2 kat kayıpsız optik zum yapan bir telefoto lens. Öte yandan ön olağan f/2.0 8 MP yapıda.

Cihazı çalıştıran batarya 3070mAh ve USB-C yuvası üzerinden şarj ediliyor. Beklenmedik şekilde, yakışıklı cihazın kendi arayüzü bulunuyor ve kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor. Şirketin sanal asistanı Bixby için W2019‘da özel bir yan buton bulunuyor.

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Güvenlik de gözden kaçmamış. Biyometrik kimlik doğrulaması için yana monte edilen bir parmak izi okuyucu kullanılmış. Tüm cihaz eloksallı, elmaslı alüminyum ve cam gibi birinci sınıf malzemeden üretilmiş. Ne yazık ki toplam kalınlık (kapak kapalı olduğunda) 17.3 mm. Bazı dizüstü bilgisayarlar bugünlerde daha inceler.

Samsung, W2019 ne zaman ve nasıl piyasaya sürüleceği hakkında hiçbir açıklama yapamadı. Ancak telefon Gümüş ve Altın renklerde sunuluyor.