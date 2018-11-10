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Apple, akıllı telefonu iPhone X’in ekran modülünde kullanılan bir bileşenin nasıl arızalandığını belirten yeni bir destek sayfası yayınladı. Görünüşe bakılırsa bazı iPhone X modelleri kullanıcının ekrana dokunuşuna tepki vermemeye başlamış. Bu ya aralıklı olarak gerçekleşiyormuş ya da dokunulmasa bile bile ekran tepki veriyormuş. Apple, bu davranışın sadece Apple iPhone X’da görüldüğünü söylüyor.

iPhone X’de Dokunmatik Ekran Sorunu Baş Gösterdi

Apple, dokunmatik ekran sorununa sahip olan iPhone X’ler için Apple ya da bir Apple Yetkili Servisi aracılığıyla ücretsiz ekran modülü değişimi yapılacağını söylüyor. Telefonunuz böyle bir sorun yaşıyorsa, Apple aşağıdaki seçeneklerden birini seçmenizi öneriyor:

Size en yakın yetkili servis sağlayacasını bulun.

En yakın Apple Store’dan randevu alın.

Apple Destek ile bağlantı kurarak merak ettikleriniz hakkında bilgi alın.

iPhone X cihazınızı tamir ettirmeden önce, cihazı iCloud veya iTunes’a yedeklemeyi unutmayın. iPhone X’nizde daha önce ekran modülünü değiştirmek için herhangi bir ödeme yaptıysanız, Apple’ın yeni onarım kararına göre bunun için bir geri ödeme alabilirsiniz.

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İki yıldan fazla bir süre önce, bir dizi Apple iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelinin, tepkisiz ekranlar da dahil olmak üzere dokunmatik ekran sorunuyla karşılaştığını hatırlayabilirsiniz. Teoriye göre buradaki problem anakartta bulunan kırık lehim topları ile ilgiliydi. “Dokunma Hastalığı” adı verilen bu sorun, kontrol kartı yongalarının anakart ile temasını kaybetmesinden kaynaklanıyor.