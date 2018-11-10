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Lenovo Z5 Pro ve LG G7 ThinQ fiyat / performans anlamında dikkat çeken iki cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ancak telefonlar farklı fiyatlandırmalara sahipler. İşte Lenovo Z5 Pro ve LG G7 ThinQ karşılaştırması.

Lenovo Z5 Pro ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması

LG G7 ThinQ Lenovo Z5 Pro Boyut 153.2 x 71.9 x 7.9 mm 155.12 x 73.04 x 9.3 mm Ağırlık 162 gram 210 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD ekran 6.39 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1.440 x 3.120 piksel (556 ppi) 1080 x 2340 piksel (403 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran gövde oranı

%82,92 %88.47 İşlemci Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 710 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön Çift 16 MP (f1.8) + 24 MP (f2.0) arka, çift 16 MP (f2.2) + 8 MP ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps 1080p’de 120 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 4.2 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IP68 Yok Batarya 3000 mAh 3350 mAh

Lenovo Z5 Pro mu LG G7 ThinQ mu?

Lenovo Z5 Pro piyasanın en yüksek ekran oranına sahip telefonu olarak dikkat çekiyor. Cihazda çift arka kamera ve çift ön kamera bulunmakta. Aynı zamanda elle açılabilen kızaklı bir kamera sistemi mevcut. Dolayısıyla önde hiç çentiği yok. Bunlar güzel özellikler olsa da telefon oldukça ağır ve kalın. LG G7 ThinQ ise daha performanslı, zarif ve hafif bir telefon. Aynı zamanda IP68 su koruması ile gelmesi fiyatına göre şaşırtıcı.

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