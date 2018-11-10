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Mobil dünyanın tecrübeli isimlerinden PhoneArena tanıtımına az bir zaman kalan Samsung Galaxy S10 amiral gemisi akıllı telefonunun görünümü hakkında eğitimli bir tahmin yaptı ve cihazı çerçevesiz olarak hayal etti. Ortaya çıkan sonuç ise birçok markayı kıskandıracak cinsten.

Samsung Galaxy S10 İşte Böyle Görünebilir

Samsung Galaxy S10 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son parçalar daha önce bahsedilen özelliklerin ve daha fazlasının teyidi niteliğindeydi. Dolayısıyla Samsung’un sonraki amiral gemisinde karşılaşabileceğimiz özellikleri şimdiden tahmin ediyoruz. Ancak hala birçok soru var. Ön kameralar kameralar nasıl çalışacak? Ekranda çentik yerine delikler olacak mı? İris tarayıcı ve kulaklıktan ne haber? Ve tabiki telefon neye benzeyecek?

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Samsung son yıllara kadar tanıttığı her yeni Galaxy serisinde tasarım ve özellikleri belirgin olarak güncelleme yolunu seçti. Yaklaşan sıradaki amiral gemisi ile yine benzer bir hamle yapabilir. Araştırmalarda Galaxy S10’un ekran içi özçekim kamerası ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ekran çerçeveleri ise biraz daha belirsiz ancak Samsung’un daha ince çerçevelerle, belki de çerçevesiz bir ekranla gitmesi gayet mümkün.