İki rekabetçi ürün: Bir tarafta başarılı satış rakamlarına ulaşan Samsung Galaxy S9+ ve diğer tarafta ise oyuna sonradan dahil olmanın verdiği avantaja sahip LG G7 ThinQ var. Peki hangisi daha iyi? Samsung Galaxy S9+ ve LG G7 ThinQ karşılaştırması bunu söyleyecek.
Samsung Galaxy S9+ ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması
|LG G7 ThinQ
|Samsung Galaxy S9+
|Boyut
|153.2 x 71.9 x 7.9 mm
|158.1 x 73.8 x 8.5 mm
|Ağırlık
|162 gram
|189 gram
|Ekran boyutu
|6.1 inç LCD ekran
|6.2 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1.440 x 3.120 piksel (556 ppi)
|1440 x 2960 piksel (531 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|128 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ekran gövde oranı
|%82,92
|%83,61
|İşlemci
|Snapdragon 845
|Samsung Exynos 9810
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön
|Çift 12 MP (f/1.5) ve (f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C
|USB Type-C
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|3000 mAh
|3500 mAh
Samsung Galaxy S9+ mı LG G7 ThinQ mu?
Cihazların performansları birbirlerine yakın olmakla birlikte LG G7 ThinQ bir adım daha önde. Buna rağmen cihaz IP68 su koruması ile geliyor ve S9+’a kadar RAM, depolama ve pil kapasitesi sunuyor. Fiyat / performans anlamında LG G7 ThinQ çok daha iyi bir satın alım olacaktır.
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