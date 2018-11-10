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İki rekabetçi ürün: Bir tarafta başarılı satış rakamlarına ulaşan Samsung Galaxy S9+ ve diğer tarafta ise oyuna sonradan dahil olmanın verdiği avantaja sahip LG G7 ThinQ var. Peki hangisi daha iyi? Samsung Galaxy S9+ ve LG G7 ThinQ karşılaştırması bunu söyleyecek.

Samsung Galaxy S9+ ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması

LG G7 ThinQ Samsung Galaxy S9+ Boyut 153.2 x 71.9 x 7.9 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm Ağırlık 162 gram 189 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD ekran 6.2 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1.440 x 3.120 piksel (556 ppi) 1440 x 2960 piksel (531 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran gövde oranı

%82,92 %83,61 İşlemci Snapdragon 845 Samsung Exynos 9810 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön Çift 12 MP (f/1.5) ve (f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 3000 mAh 3500 mAh

Samsung Galaxy S9+ mı LG G7 ThinQ mu?

Cihazların performansları birbirlerine yakın olmakla birlikte LG G7 ThinQ bir adım daha önde. Buna rağmen cihaz IP68 su koruması ile geliyor ve S9+’a kadar RAM, depolama ve pil kapasitesi sunuyor. Fiyat / performans anlamında LG G7 ThinQ çok daha iyi bir satın alım olacaktır.

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