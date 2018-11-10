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Bu haftaki Samsung Geliştirici Konferansı sırasında, VIV Labs CEO’su Dag Kittlaus geleceğe dair beklentilerini açıkladı. CEO, sanal kişisel asistan Siri’yi yaratan ekibin bir parçası ve VIV ise bir Samsung firması. Kittlaus’un gelecekten beklediği şey tüketicilerin Samsung’dan yeni bir teknoloji ürünü satın aldığında ve cihazı fişe taktığında sahibi ile uzun süre arkadaşlarmış gibi konuşmaya başlamasıdır.

Samsung’a Göre Telefonlar İnsanların Arkadaşı Olacak

Yeni cihaz, bir telefon, tablet, çamaşır makinesi veya kurutucu olup olmadığına bakılmaksızın, ürüne önceden yüklenen veriler sayesinde kim olduğunuzu ve tercihlerinizi bilecek. Samsung’un Bixby 2.0 takımında çalışan Kittlaus, tüketicileri yeni bir cihazın sahibi haline getiren, belirli bir ürün veya marka ile duygusal bir ilişki geliştirmeleri olduğunu düşünüyor. Bu yeni ürünün, onu eve götüren kişiyi tanıyacağını, bu kişinin geçmişini ve ona nasıl yardım edeceğini bileceğini söyledi.

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CEO bu ürünlerin sadece kutudan çıkardığınızda kendinizi iyi hissetmenize neden olacağını söylüyor. “Cihaz sizi tanır, geçmişinizi bilir ve size yardımcı olabilir.” Dag Kittlaus, CEO, VIV Labs. Samsung, her yıl 500 milyon cihaz satıyor ve 2020 yılına kadar tüm cihazlarında bir tür “sanal kişilik” sunmayı hedefliyor. Örneğin, bir Samsung buzdolabı içeriğindeki anlayabiliyor ve sahibine anlatıyor. Bir uygulama ile buzdolabındaki mevcut malzemelerle hangi yemeklerin yapılabildiği öğrenilebiliyor.