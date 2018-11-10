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Xiaomi’nin orijinal Black Shark’ı nisan ayında piyasaya çıktı ve şu anda Avrupa’da piyasaya sürülmeye neredeyse hazır. Yakışıklı cihaz 16 Kasım’dan başlayarak Avrupa’daki 28 ülkede satışa sunulacak.

Xiaomi Black Shark 28 Ülkede Çıkış Yapıyor

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere’de yaşayan insanlar Xiaomi Black Shark’ı 29 Kasım itibariyle satın alabilecekler.

Xiaomi Black Shark özellikleri arasında 5,99 inç 1080 x 2160 LCD dokunmatik ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 6 / 8 GB RAM, 64 / 128 GB depolama, 12 MP + 20 MP çift arka kamera sistemi, 20 MP özçekim kamerası ve 4000 mAh bulunuyor. Android 8.0 Oreo farklı bir kullanıcı arayüzü ile çalışıyor. Kutudan çıkan bir oyun kolu aksesuarı mevcut ve telefonun ısısını 8 dereceye kadar düşüren sıvı soğutma özelliğinden de bahsetmeden geçmeyelim.

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Avrupa pazarı için henüz bir fiyatlandırma açıklanmadı, ancak lansman sadece bir hafta uzakta olduğu için bunun kısa sürede ortaya çıkacağını düşünüyoruz.