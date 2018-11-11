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Android‘li akıllı telefonlarda bildirim panelini temizlemek için kullanılabilecek başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. Uygulamaların size bildirimde bulunmasını sağlamak günümüz akıllı telefonlarının en iyi özelliklerinden birisi. Nokia cep telefonlarını kullandığımız eski yıllardaki cihazlarda böyle bir özellik yoktu.

Tabii bildirimler avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajlar da yaratıyor. Akıllı telefonunuzda çok sayıda uygulama varsa bildirimler içinden çıkılmaz bir tablo oluşturabiliyor. Bildirim panelinizi kontrol altında tutmak için Dharma Poudel tarafından geliştirilen TidyPanel uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Android: Bildirim Panelini Temizlemek

Android uygulamalarından bazılarının bildirimlerini ayarların yer aldığı menüden devre dışı bırakabilirsiniz fakat bazı sistem özelliklerinin bildirimlerini bu şekilde kapatabilmek mümkün değil. Ekran görüntüsü alınınca gelen bildirim, Facebook Messenger’ın sohbet penceresi bildirimi, USB Hata Ayıklama modu bildirimi, pil tüketim bilgisi bildirimi gibi. TidyPanel uygulaması bildirimin kaynağı fark etmeksizin istenmeyen bildirimleri gizleyebiliyor.

Uygulama ücretsiz olsa da ücretli bir versiyonu da var ve ücretsiz versiyon tek bir bildirimi engelleme kısıtlamasıyla geliyor. Pro versiyonu sayısız bildirimi engelleme, daha iyi bellek ve pil optimizasyonu gibi avantajlarla geliyor.

Uygulamanın arayüzü hayli sade. İlk açılışta bildirimlerinize erişim talebinde bulunuyor. Zaten görevini yerine getirebilmesi için onay vermeniz gerekiyor. İnternet erişimini de yalnızca lisans kontrolü için yapıyor, bilgilerin dışarı sızdırılması söz konusu değil.

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Gizlemek istediğiniz bir bildirim aldığınızda uygulamayı açın ve arayüzünden seçin. Dilerseniz bildirim başlığı, gövdesine göre ya da belirli özel metinleri içeren bildirimleri de kolayca gizleyebilirsiniz.

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