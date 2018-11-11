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Android‘li akıllı telefonların Bootloader Kilidinin Açık Olup Olmadığını Öğrenmek için yararlanılabilecek iki yöntemden bahsedeceğiz. Android’li cihazların en iyi özelliklerinden birisi de root erişimi sağlandığında cihazın istenildiği gibi kullanılabilmesi. Akıllı telefonunuz eski bir modelse ve artık güncelleme almıyorsa bir custom ROM bulup flash’layarak yeni işletim sistemi versiyonuna geçiş yapabiliyorsunuz. Bazı durumlarda sürüm güncellemesi mümkün olmasa da akıllı telefona yeni özellikler katabiliyorsunuz.

Android’li telefonlarda root erişiminin sağlanabilmesi için bootloader kilidinin açılması gerekmekte. Cihazın bootloader kilidinin açık olup olmadığını öğrenmek ise hiç zor değil.

Android: Bootloader Kilidinin Açık Olup Olmadığını Öğrenmek

Akıllı telefonunuzun bootloader kilidinin durumunu öğrenmek için birçok cihazda işe yarayan pratik bir yöntem var. Bazı cihazlarda bu yöntem çalışmıyor, o durumda da Windows işletim sistemli bir bilgisayar lazım.

Öncelikle Android’li akıllı telefonunuzdaki telefon uygulamasını çalıştırın, *#*#7378423#*#* karakter dizisini tuşlayın. Yeni bir pencere açılacaktır. Burada Service info > Configuration yolunu izleyin. Bootloader unlock bölümünde Yes ibaresini görüyorsanız akıllı telefonun bootloader kilidi devre dışı demektir.

Bu kodu girdiğinizde herhangi bir pencere / menü açılmıyorsa Windows işletim sistemli bilgisayarınıza Minimal ADB and Fastboot‘u yükleyin. Bu aracın kurulum dizinine gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama yapın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı karşınıza gelecektir.

Akıllı telefonunuzu da bootloader modunda açın (küçük bir arama ile bu işlemi nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz) ve cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

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Komut İstemi aracına fastboot devices komutunu yazın, cihazın seri numarası belirdiyse bir sıkıntı yok demektir. Ardından fastboot oem device-info komutunu girin. Bizdeki akıllı telefonun bootloader kilidi kapalıydı, bu şekilde bir yanıt aldık.

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Akıllı telefonunuzun üreticisi bootloader kilidini açmak için bir yöntem / araç sunuyorsa kilidi açmak zor değil ancak böyle bir olanak yoksa hayli uğraşmanız gerekebilir.

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