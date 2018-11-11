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Android‘li akıllı telefonlarda Önemli Bildirimlerde Ekranın Açılmasını Sağlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Bildirimler akıllı telefonlarımızda bir hayli gürültü yaratabiliyor. Bugünlerde cihazlarımıza çok sayıda uygulama yüklüyoruz, birçoğu internete eriştiği için doğal olarak bildirimde de bulunuyor. Akıllı telefonlardaki bildirim LED’i kullanışlı olsa da tüm cihazlarda bu küçük ama önemli detayı göremeyebiliyoruz.

Akıllı telefonunuzdaki sizin için önem teşkil eden birkaç önemli uygulamanın bildirimlerinin ekranı otomatik olarak uyandırmasını isteyebilirsiniz. Bunun için Pixel Pulse adlı üçüncü parti uygulamadan yardım alabilirsiniz. Uygulamanın adında Pixel ibaresinin bulunmasının sebebi Pixel 3 akıllı telefonda LED bildirim ışığının olmaması. Tabii araç yalnızca Pixel 3 akıllı telefonla uyumlu değil. Android 8.0 Oreo ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebiliyor.

Android: Önemli Bildirimlerde Ekranın Açılmasını Sağlamak

Öncelikle Pixel Pulse uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla cihazınıza yükleyin.

Uygulama bildirimlerinize erişim izni talep edecektir, bu onayı sağlayın. Elbette hangi uygulamaların bildirimlerinde ekranın otomatik olarak açılmasını istiyorsanız ilgili uygulamaları arayüzden seçmeniz gerekecek. Pulse Interval seçeneğinden de iki bildirim arasındaki süreyi ayarlayabilirsiniz.

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Bildirimlerin içeriğini gizleme imkanı da hazır. Kişisel gizliliğinizi sağlama adına şüphesiz bazı uygulamalar için bu seçeneği kullanmanızda fayda var.

Uygulama hala Beta aşamasında ve ücretsiz ama ücretli sürümü edindiğinizde bildirim ve ikonları renklendirme olanağına kavuşuyorsunuz. Ücretsiz sürümde bildirimin hangi uygulamadan geldiğini anlayamıyorsunuz, sadece Pixel Pulse’ın kendi ikonu size yeni bir bildiriminizin olduğunu söylüyor.

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