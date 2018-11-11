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Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 Karşılaştırması

Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 Karşılaştırması
Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 Karşılaştırması
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Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 Karşılaştırması

Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 Karşılaştırması

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Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 Karşılaştırması

Casper VIA A3
 Huawei P20 Lite
Boyut 155 x 75.5 x 7.85 mm 148.6 x 71.2 x 7.4 mm
Ağırlık 198 gram 145 gram
Ekran boyutu 6.2 inç IPS ekran 5.84 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
 1080 x 2246 (FHD+) 1080 x 2240 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
 Android 8.1 (Oreo) Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
 64 GB 64 GB
MicroSD kart desteği
 Var Var
İşlemci MediaTek MT6771 (Helio P60) HiSilicon Kirin 659
Ekran Oranı
 %82.77 %80.46
RAM 6 GB 4 GB
Kamera Çift 16 MP (f/2.0), 5 MP (f/2.4) arka, 8 MP (f/2.0) ön Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
Video 1080p’de 30fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps
Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2
Yuvalar USB Type-C USB Type-C
Parmak izi okuyucu
 Var Var
Su dayanıklılığı
 Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh

Huawei P20 Lite mı Casper VIA A3 mü? İşte Sonuç

Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 benzer fiyatlandırmalara sahip. Casper VIA A3 çok daha güçlü bir yonga seti ile geliyor. Aynı zamanda RAM kapasitesi ve ekran gövde oranı anlamında da daha başarılı. Ancak Cihaz P20 Lite’dan çok daha ağır. Bu dezavantajı dışında VIA A3 daha iyi bir satın alım olacaktır.

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