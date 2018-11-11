Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 Karşılaştırması
|Casper VIA A3
|Huawei P20 Lite
|Boyut
|155 x 75.5 x 7.85 mm
|148.6 x 71.2 x 7.4 mm
|Ağırlık
|198 gram
|145 gram
|Ekran boyutu
|6.2 inç IPS ekran
|5.84 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2246 (FHD+)
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|MediaTek MT6771 (Helio P60)
|HiSilicon Kirin 659
|Ekran Oranı
|%82.77
|%80.46
|RAM
|6 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/2.0), 5 MP (f/2.4) arka, 8 MP (f/2.0) ön
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Video
|1080p’de 30fps
|2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|USB Type-C
|USB Type-C
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3000 mAh
Huawei P20 Lite mı Casper VIA A3 mü? İşte Sonuç
Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 benzer fiyatlandırmalara sahip. Casper VIA A3 çok daha güçlü bir yonga seti ile geliyor. Aynı zamanda RAM kapasitesi ve ekran gövde oranı anlamında da daha başarılı. Ancak Cihaz P20 Lite’dan çok daha ağır. Bu dezavantajı dışında VIA A3 daha iyi bir satın alım olacaktır.
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