Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 Karşılaştırması

Casper VIA A3

Huawei P20 Lite

Boyut 155 x 75.5 x 7.85 mm 148.6 x 71.2 x 7.4 mm Ağırlık 198 gram 145 gram Ekran boyutu 6.2 inç IPS ekran 5.84 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2246 (FHD+) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci MediaTek MT6771 (Helio P60) HiSilicon Kirin 659 Ekran Oranı

%82.77 %80.46 RAM 6 GB 4 GB Kamera Çift 16 MP (f/2.0), 5 MP (f/2.4) arka, 8 MP (f/2.0) ön Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön Video 1080p’de 30fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3000 mAh 3000 mAh

Huawei P20 Lite mı Casper VIA A3 mü? İşte Sonuç

Huawei P20 Lite ve Casper VIA A3 benzer fiyatlandırmalara sahip. Casper VIA A3 çok daha güçlü bir yonga seti ile geliyor. Aynı zamanda RAM kapasitesi ve ekran gövde oranı anlamında da daha başarılı. Ancak Cihaz P20 Lite’dan çok daha ağır. Bu dezavantajı dışında VIA A3 daha iyi bir satın alım olacaktır.

