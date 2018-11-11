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Instagram hesabını silmek. Instagram hesabınızı kaldırmak istiyor ve böylece artık aratıldığında görünmesini istemiyorsanız Instagram kendi uygulaması üzerinden bu işlemi gerçekleştirmenize izin veriyor.

iPhone: Instagram Hesabını Silmek

Instagram resmi uygulamasını App Store üzerinden iPhone cihazınıza indirin. Aşağıdaki adımları uyguladığınız takdirde hesabınız sonsuza kadar silinmiş olacak. Şimdi telefonunuzdan uygulama ikonuna dokunarak Instagram’ı çalıştırın.

Hesabınıza dokunun ve profil sayfanızı açın. Sağ üstte yer alan Ayarlar ikonuna basın. Ardından “Yardım Merkezi” başlığını seçin. “Hesabı Yönet” başlığına basın. Buradan yeni bir sayfa açılır ve siz de “Hesabınızı Silin” butonuna basabilirsiniz.

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Karşınıza birkaç seçenek çıkacak. “Hesabı nasıl silebilirim” aradığımız seçenek. Buradan sonra hızlıca “Hesabı sil”e basabilirsiniz. Kullanıcı adınızı ve Instagram şifrenizi girdiğinizde profiline dair tüm bilgileri silmek için tek bir butona basmanız yeterli olacak.

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