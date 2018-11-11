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Samsung, geçtiğimiz hafta yıllık geliştirici konferansında uzun zamandır beklenen katlanabilir Infinity Flex ekranından bahsetti. Sunum sırasında, Samsung mobil pazarlama başkan yardımcısı Justin Dennison, ilk katlanabilir cihazın “önümüzdeki aylarda” seri üretime geçeceğini duyurdu.

Samsung 1 Milyon Katlanabilir Telefon Üretecek

Samsung mobil şefi D J Koh, konferans sırasında şirketin en az bir milyon adet telefon üreteceğini ve piyasa tepkisi iyi olursa Samsung’un daha fazla üretim yapacağını açıkladı. Koh, katlanabilir form faktörünün akıllı telefonların büyük çoğunluğunda kullanılan geleneksel tasarımın yerine geçmeyeceğini tahmin etti. Koh ayrıca Samsung’un ilk katlanabilir telefonunu gelecek yılın ilk yarısında piyasaya süreceğini söyledi.

31 Ekim’de Royole FlexPai’nin piyasaya çıkmasından dolayı Samsung’un katlanabilir bir telefonla pazara giriş yapan ilk marka olamadığını itiraf etti. 7,8 inçlik bir tabletten 4 inçlik bir el cihazına dönüşen telefon, yüksek kaliteli özelliklere sahip ve modele bağlı olarak fiyatı 1.290, 1.435 ve 1.865 dolar arasında değişiyor. Samsung CEO’suna göre kendi modellerinin en büyük avantajı daha iyi kullanıcı arayüzü, pil kapasitesi ve hafiflik olarak sıralanıyor.

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