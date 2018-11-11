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Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium Android Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Japonya merkezli teknoloji firması Sony’nin Xperia XZ2 serisi üst düzey akıllı telefonları bir süre önce Android 9.0 Pie güncellemesini almaya başlamıştı. Firma XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium akıllı telefonları için Android Pie güncellemesini de 26 Ekim’e kadar yayınlayacağını açıklamıştı. Bu tarihten yaklaşık iki hafta kadar sonra akıllı telefonlar merakla beklenen güncellemeyi almaya başladı.

Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve XZ Premium Android Pie Güncellemesi

Kullanıcılar bugün 47.2.A.0.306 sürüm numaralı güncelleme paketinin OTA yoluyla cihazlarına ulaşmaya başladığını belirtti. Güncelleme paketinde 1 Ekim tarihli Android güvenlik yaması, 960 FPS 1080p video kaydı, HDR video modu ve yeni kamera arayüzü gibi yüz güldüren detaylar bulunmakta.

Sony’nin ilginç şekilde güncellemeye Android Pie navigasyon jestleri özelliğini dahil etmediği belirtiliyor. Yani kullanıcılar alışılageldik yazılımsal navigasyon tuşlarını kullanmak durumunda.

Güncellemeler tüm ülke ve bölgelerde cihazlara aynı anda ulaştırılmadığı için kullanıcıların biraz sabırlı olmaları gerekecek.

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Sony’nin 2017 yılında kullanıcılarla buluşturduğu bu üç akıllı telefonun Android Pie güncellemesine kavuşuyor olması şüphesiz sevindirici bir gelişme. Sony’nin majör Android versiyon güncellemelerini akıllı telefonlarına adapte etmek konusunda Android dünyasındaki diğer üretici firmaların birçoğuna kıyasla daha hızlı davranabildiğini söylemek mümkün.

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