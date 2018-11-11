Yeni iPhone’da yapılacak ilk şeyler neler bundan bahsedelim. Apple kimliği oluşturmak, iTunes’u yüklemek ya da iCloud’u yapılandırmak bu adımlar arasında yer alıyor.

Yeni iPhone’da Yapılacak İlk Şeyler

Apple kimliği ya da Apple ID oluşturmak iPhone’daki servisleri kullanmanıza olanak verir, tıpkı iTunes’tan müzik dinlemek veya film izlemek gibi. Apple ID oluşturduktan sonra sırada iTunes’u yüklemek var. iTunes sayesinde verilerinizi yedekleyebilir ve böylece cihazınızda yer açabilirsiniz.

Touch ID ya da Face ID’yı etkinleştirmek iPhone’u güvende tutmanıza olanak tanır. Birçok eski ya da iPhone’larda bu güvenlik özellikleri yer almaktadır. Touch ID ya da Face ID ile fotoğraflarınızı güvende tutabilir ya da App Store’dan alışveriş yaparken ek güvenlik katmanı olarak kullanabilirsiniz.

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iOS 8 ve sonraki iPhone’larda sağlık uygulaması devreye sokuldu. Sağlık uygulaması ile tıbbi müdahale anında ihtiyaç duyulan ilk bilgilerin telefonunuzdan alınmasını sağlayabilirsiniz. Tıpkı kan grubu ya da varsa alerjileriniz gibi. Bunların hayati önemi bulunabilir.