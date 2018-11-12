iPhone nasıl kurtarma moduna alınır merak edilen sorular arasında yer alıyor. iPhone’u kurtarma moduna almak birçok sorunu çözmede kullanılabiliyor.

iPhone Nasıl Kurtarma Moduna Alınır?

Apple iPhone telefonlarda kurtarma modunu aktifleştirmek için öncelikle masaüstü ya da dizüstünüze iTunes yazılımını kurmanız isteniyor. iTunes aracılığıyla iPhone’u kurtarma moduna alacağız. iTunes’u Apple’ın resmi web sayfasından indirebilirsiniz.

iTunes yüklendikten sonra iPhone telefonunuzu PC’ye bağlayın ve programı çalıştırın. Sıradaki adımda iPhone’u baştan başlatacağız. iPhone 8 ve daha yenilerde Ses Yükseltme ve Ses Alçaltma butonlarına sırasıyla basıp bırakın ve yan düğmeye basılı tutun.

iPhone 7 ve 7 Plus’da yan düğmeye ve Ses Alçaltma butonlarına basılı tutun ve iTunes simgesinin görünmesini bekleyin. Son olarak, iPhone ve daha eski cihazlarda güç düğmesiyle ana ekran düğmesine basılı tutmanız yeterli olacak. Sonrasında iTunes logosunu göreceksiniz.

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iTunes programını çalıştırın ve ekranda bir uyarı belirmelidir. Uyarı mesajında iki farklı seçenek yer alır. Biz Kutarma Modu seçeneğine basacağız. Geri Yükle butonu iPhone’u ilk günkü kararlı sürümüne döndürmenizi sağlar.

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