Instagram’ın hızlı bir şekilde yükselerek günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında kendine yer buldu. Instagram aynı zamanda App Store’un en çok indirilen uygulamaları arasında yer alıyor. Peki iPhone’da Instagram profilini doldurmak mümkün mü?

iPhone’da Instagram Profilini Dondurmak

Instagram’da hesabınızı kalıcı olarak silebileceğiniz gibi aynı zamanda çeşitli nedenlerden ötürü geçici olarak dondurma yoluna gidebilirsiniz. Böylece profilinize dair hiçbir şey kaybolmaz ancak hesabınız silinmiş gibi bir süre ortalıkta görünmez.

iPhone’da Instagram profilini dondurmak için hizmetin resmi web sitesine gideceğiz. Ne yazık ki Instagram uygulaması üzerinden bunu yapamıyorsunuz. Instagram.com‘u Safari ya da favori tarayıcınız üzerinden açın. Sağ üst kısımdan giriş yapın ve profili düzenleyi seçin.

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Yeni açılan sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda “Hesabımı geçici olarak kapat” başlığını göreceksiniz. Buraya tıklayarak adımları başlatabilirsiniz. Önce şifrenizi tekrar girmeniz istenecek. Sonrasında ise Hesabı Geçici Olarak Kapat butonunu kullanacaksınız. İşte hepsi bu kadar.