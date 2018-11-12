REKLAMLAR

2019’un ilk çeyreği Samsung için yoğun olacak. Şirket, ilk katlanabilir akıllı telefonu ve 5G özellikli bir modeli içerecek olan Galaxy S10 ürün grubu da dahil olmak üzere birçok ilgi çekici üst düzey cihaz sunmaya hazırlanıyor. Peki Katlanabilir Samsung telefon ve Galaxy S10 ne zaman çıkacak?

Katlanabilir Samsung Telefon ve Galaxy S10 Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiye kadar, bu cihazların yayınlanma tarihleri ​​hakkında resmi bir bilgi olmadı. Bununla birlikte, Kore’den gelen yeni bir rapor çok yakında çıkacaklarını gösteriyor. Yonhap ve Kore Herald kaynaklarına göre Samsung, 2019 Mart ayında katılacağı MWC Barcelona‘daki resmi etkinlikte Galaxy F ve Galaxy S10 serisini piyasaya sürecek.

Teknoloji devi, Galaxy S akıllı telefonlarını yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürme alışkanlığına sahip. Ancak 2019 Temmuz’undan önce Galaxy F‘yi beklememiz gerektiği resmen açıklanmıştı. Bu nedenle spekülatif olsa da, bu rapordaki tahminler inandırıcı görünüyor.

Samsung, 2019’da katlanabilir telefonundan en az 1 milyon adet üretecek. Kaynaklar fiyat tarafında cihazın satışlarını muhtemelen sınırlayacak olan yaklaşık 1800 dolar tahminini yapıyor. Karşılaştırma için, bugüne kadar şirketin en pahalı modeli olan 512 GB Note 9, 1250 dolardan satılıyor. Yüksek fiyat etiketine rağmen, söylentiye göre ilk Galaxy F, 5G bağlantısına sahip olmayacak.

REKLAMLAR

Yeni Galaxy S10 ürün gamında neredeyse hiç çerçeve olmayacak. Parmak izi tarayıcısı ve ön taraftaki kameralar ekranın altında yer alırken arkada bir üçlü kamera düzeneği bulunacak. Bu sizin için ilginç geliyorsa 2019’da bu tasarımı benimseyen birçok amiral gemisi akıllı telefon görmeye hazır olun.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum