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Günümüzde telefonlar çoğunlukla üç farklı yapı malzemesi ile geliyor: plastik, paslanmaz çelik ve alüminyum. Plastiğin görevi belliyken, telefonlarda paslanmaz çelik mi alüminyum mu daha iyi merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Telefonlarda Paslanmaz Çelik mi Alüminyum mu?

Alüminyum hafif, dayanıklı ve doğada bol miktarda bulunuyor. Günümüzde en çok kullanılan metallerden biri olup, soda tenekeleri yapmaktan otomobil ve uçak yapmaya kadar çeşitli uygulamalara sahiptir. Şu anda muhtemelen tuttuğunuz telefonda da bulunuyor.

Paslanmaz çelik ise yaygın kullanıma sahip başka bir metal. Ancak telefonlar söz konusu olduğunda değil. Aslında, yapımında paslanmaz çelik kullanılan çok az sayıda telefon var ve örneğin iPhone X ve iPhone XS bunlardan biri. Peki Apple neden bu telefonlarda paslanmaz çelik tercih ediyor?

Telefonda Paslanmaz Çeliğin Avatanjları

Paslanmaz çelik harika bir malzemedir. Korozyona karşı son derece dayanıklıdır ve cilalandığında hoş görünür, ama en önemlisi çok, çok güçlüdür. Aslında, paslanmaz çeliğin mekanik mukavemeti çoğu aluminyum alaşımından büyük ölçüde daha fazladır. Bu nedenle daha yüksek dayanıklılık standardını karşılaması gereken ürünlerde, bizim durumumuzda birinci sınıf akıllı telefonlarda tercih edilir. Alüminyumdan daha güçlü olması paslanmaz çeliğin eziklere, çizilmelere ve bükülmelere karşı daha başarılı olmasına izin verir.

Telefonda Paslanmaz Çeliğin Dezavatanjları

Metal yiyecek ve içecek ambalajından güç kablolarına ve uçak bileşenlerine kadar her şeyde bulunuyor. iPhone XR, Galaxy S9, Pixel 3, LG V40 gibi telefonların hepsinin yapımında alüminyum kullanılıyor. Alüminyum, paslanmaz çelikten daha güçlü olmayabilir ancak akıllı telefonlar için hâlâ yeterince dayanıklıdır.

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Akıllı telefon üreticilerinin metal yerine alüminyum tercih etmesinin nedenini tahmin etmesi kolay: Bir telefonun çerçevesini ve şasisini alüminyumdan üretmek daha ucuzdur. Alüminyum genellikle ağırlık başına çelikten daha pahalıdır. ancak alüminyum yaklaşık 2,5 kat daha az yoğun olduğu için, bir ton alüminyum teorik olarak bir ton çelikten yaklaşık 2.5 kat daha fazla malzeme anlamına gelir.

Bunun dışında alüminyum daha yumuşaktır ve bu nedenle telefon parçalarına dönüştürmesi daha kolaydır. Alüminyumun kullanımını ucuzlatan başka bir sebep. Yukarıda bir Apple iPhone 7 gövdesinin CNC makinesi kullanılarak nasıl yapıldığını gösteren bir video yer alıyor. Apple paslanmaz çelik kullanmış olsaydı, süreç daha yavaş, daha zor ve daha pahalı olacaktı.

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