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OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android Pie artık çalıştıracak. OnePlus 6, Essential Phone’un arkasında ve Nokia 7 Plus’ın önünde, Google’ın kararlı Android Pie sürümüne güncellenen dünyanın ikinci Pixel olmayan telefonuydu. Görünüşe bakılırsa OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android Pie artık çalıştıracak.

OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android Pie Artık Çalıştıracak

PiunikaWeb tarafından bildirilen ve şirket forumlarında paylaşılan ekran görüntülerinin kanıtladığı gibi Çin’de herkese açık bir beta programı ortaya çıkmış durumda. Dünya genelinde başka bir yerde böyle bir beta testinin yapıldığına rastlanmamış. Ancak eğer tarih herhangi bir gösterge ise, küresel dağıtım yakında gerçekleşecektir.

Çin’de satılan OnePlus 5 ve 5T uluslararası muadillerinden biraz farklı. Android arayüzleri buna bir örnek; OxygenOS yerine HydrogenOS kullanıyorlar. Ancak OnePlus 6 da Çin ve uluslararası sürümlerde farklı arayüze sahip olmasına rağmen Android Pie güncellemesini 1 hafta arayla almışlardı. Dolayısıyla bekleyiş uzun olmamalı.

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