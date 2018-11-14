REKLAMLAR

Samsung Galaxy Note 9 ve Galaxy Note 8 en çok satan iki amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 8 biraz daha uygun fiyatlı olsa da oldukça iddialı. İşte Samsung Galaxy Note 9 ve Note 8 karşılaştırması.

Samsung Galaxy Note 9 ve Note 8 Karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 8

Boyut 161.9 x 76.4 x 8.8 mm 162.5 x 74.8 x 8.6 mm Ağırlık 201 gram 195 gram Ekran boyutu 6.4 inç Super AMOLED ekran 6.3 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1440 x 2960 piksel (516 ppi) 1440 x 2960 piksel (521 ppi) Kulaklık girişi

Var Var Depolama alanı

128 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Samsung Exynos 9810 Samsung Exynos 8895 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera Çift 12 MP (f/1.7 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera Video 2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2160p’de 60 fps, 1080p’de 60 fps, 720p’de 240fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Ekran gövde oranı %84,04 %82,87 Hızlı Şarj Var Var Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 4000 mAh 3300 mAh Kablosuz Şarj Var Var Stereo Hoparlör Var Var

Samsung Galaxy Note 9 mu Note 8 mi? İşte Sonuç

Samsung Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 arasındaki en önemli fark yavaş çekim performansı ve batarya kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Note 9, Note 8 karşısında bu nedenle 4 saate kadar daha uzun video oynatımı sunuyor. Eğer bunlar sizin için önemsizse o halde Note 9’u 1000 lira daha pahalı yapan bir özelliği olmadığını söyleyebiliriz.

REKLAMLAR

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum