Samsung Galaxy Note 9 ve Galaxy Note 8 en çok satan iki amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 8 biraz daha uygun fiyatlı olsa da oldukça iddialı. İşte Samsung Galaxy Note 9 ve Note 8 karşılaştırması.
Samsung Galaxy Note 9 ve Note 8 Karşılaştırması
|Samsung Galaxy Note 9
|Samsung Galaxy Note 8
|Boyut
|161.9 x 76.4 x 8.8 mm
|162.5 x 74.8 x 8.6 mm
|Ağırlık
|201 gram
|195 gram
|Ekran boyutu
|6.4 inç Super AMOLED ekran
|6.3 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel (516 ppi)
|1440 x 2960 piksel (521 ppi)
|Kulaklık girişi
|Var
|Var
|Depolama alanı
|128 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Samsung Exynos 9810
|Samsung Exynos 8895
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
|Çift 12 MP (f/1.7 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 60 fps, 720p’de 240fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Ekran gövde oranı
|%84,04
|%82,87
|Hızlı Şarj
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|4000 mAh
|3300 mAh
|Kablosuz Şarj
|Var
|Var
|Stereo Hoparlör
|Var
|Var
Samsung Galaxy Note 9 mu Note 8 mi? İşte Sonuç
Samsung Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 arasındaki en önemli fark yavaş çekim performansı ve batarya kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Note 9, Note 8 karşısında bu nedenle 4 saate kadar daha uzun video oynatımı sunuyor. Eğer bunlar sizin için önemsizse o halde Note 9’u 1000 lira daha pahalı yapan bir özelliği olmadığını söyleyebiliriz.
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