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Samsung Galaxy S10 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Samsung önümüzdeki yıl üç yeni Galaxy S10 amiral gemisi duyuruyor. İlk iki modelde 5.8 inç ve 6.44 inçlik kavisli ekranlar bulunurken üçüncüsü düz 5.8 inç bir ekrana sahip olacak. Cihazlar çentiğe değil ekranda bir deliğe sahip olacak.

Samsung Galaxy S10 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

#GalaxyS10 budget-model: Flat “Infinity-O” Display

Dual camera

Side-mounted fingerprint sensor

4+64GB / 6+64GB / 6+128GB

Snapdragon 845 or 8150

$650-750 — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) November 12, 2018

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Model numarası SM-G970F olan bütçe dostu Galaxy S10 ailedeki en temel cihaz durumunda. Özellikleri arasında düz Infinity-O bir ekran bulunuyor. Ayrıca parmak izi tarayıcısı ekran içi değil değil. Bunun yerine gövdenin yan tarafına alınmış. Aynı zamanda çift arka kameraya sahip ve 4GB veya 6 GB RAM ile geliyor. Dahili depolama ise 64 GB veya 128 GB olarak sıralanmış.

Sızıntının kaynağı Geskin’e göre, bütçe dostu Galaxy S10’da Snapdragon 845 yongaseti bile bulunabilir. Samsung, telefon için 650 dolar gibi bir fiyat biçmiş durumda. Bu OnePlus 6T gibi cihazlarla doğrudan rakip olacağı anlamına geliyor.

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