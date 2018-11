REKLAMLAR

Samsung One UI yeni ve sade bir kullanıcı arayüzü olmak için geliyor. Tek elle kullanıma uygun olarak tasarlandı ve dolayısıyla pratiklik sunuyor. Samsung, web sitesinde beta sürümüne kaydolmak için gerekli adımlar yayınladı. Ancak One UI beta sürümü Galaxy S9, S9 Plus ve Note 9 için henüz mevcut değil. Bu biraz daha zaman alacak.

Samsung One UI Nasıl İndirilir?

Samsung Members ya da Samsung+ uygulamasıyla Samsung One beta sürümüne kaydolmak mümkün. Ancak adımlar biraz farklı olabilir. Bu uygulamalar aynı zamanda Samsung mağazası aracılığıyla da indirilebiliyor. Samsung One yalnızca bir arayüz olduğundan tüm Samsung cihazlarda sunulması bekleniyor.

Adımları gözden geçirmeden önce, One UI beta sürümünün henüz resmi olarak mevcut olmadığını hatırlatalım. Her ne kadar Samsung, beta sürümüne kaydolma adımlarını yayınlasa da, hiç kimse resmi olarak beta sürümünü almadı. Şu an için yalnızca kayıt aşamasındayız. Samsung One yuvarlatılmış köşelere sahip butonları ve tek elle kullanım için tasarlanan rahat arayüzü ile dikkat çekiyor.

