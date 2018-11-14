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Apple kurucu ortaklarından Steve Wozniak, Salı günü CNBC ile bir röportaj yaptı ve teknoloji efsanesi, Apple’ın önünde çok daha uzun yıllar bulunduğunu belirtti. Apple’ın en iyi günlerinin arkada kaldığını söyleyenlere nasıl tepki verdiği sorulduğunda Wozniak, Apple’ın geleceğe etki etmeye devam edecek yeni projeleri olduğunu söyledi.

Steve Wozniak Apple’ın Geleceği Hakkında Ne Düşünüyor?

Wozniak, Apple’ın çok uzun bir süre daha buralarda olacağını söylerken bunu IBM gibi Apple’ın ilk yıllarında kendisine rakip olan bir şirketle kıyasladı. Wozniak asla para için bir şirket kurmadığını belirtti. Bunun yerine dünya için harika bilgisayarlar yapmaya yardım etmek için Apple’ın oluşturulmasına yardımcı olduğunu söyledi. İnsanlara ulaşmak istediğini ve bunun bir şirket aracılığıyla yapılmasını istediğini ekledi.

Apple’ın iPhone’dan sonra hala yenilikçi olup olmadığı sorulduğunda Wozniak, bir özellik ile bir inovasyon arasındaki farkı açıklamak için Samsung Galaxy cep telefonuyla yaşadığı bir deneyimi anlattı. Wozniak’a göre inovasyon hayatımızı değiştiren bir şey. Ancak Apple’ın inovasyonuna bir örnek olarak Touch ID’yi gösterirken yanlışlıkla bunun bir akıllı telefondaki ilk parmak izi tarayıcısı olduğunu söyledi. Bu onur aslında Motorola ATRIX 4G’ye ait. Elbette Motorola’nın ilk biyometrik tarayıcısı Touch ID kadar başarılı değildi. Örnek gösterdiği bir başka yenilik ise Apple Pay oldu.

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