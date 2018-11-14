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Xiaomi Mi 8 ve LG G7 ThinQ fiyat / performans anlamında dikkat çeken iki cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefonlar benzer fiyatlandırmalara sahipler. İşte Xiaomi Mi 8 ve LG G7 ThinQ karşılaştırması.

Xiaomi Mi 8 ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması

LG G7 ThinQ Xiaomi Mi 8 Boyut 153.2 x 71.9 x 7.9 mm 154.9 x 74.8 x 7.6 mm Ağırlık 162 gram 175 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD ekran 6.21 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1.440 x 3.120 piksel (564 ppi) 1080 x 2248 (402 PPI) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran gövde oranı

%82,92 %83.82 İşlemci Snapdragon 845 Snapdragon 845 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps 2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps, 720p’de 240fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IP68 Yok Batarya 3000 mAh 3400 mAh

Xiaomi Mi 8 mi LG G7 ThinQ mu?

Xiaomi Mi 8 piyasanın yüksek ekran oranına sahip telefonları arasında yer alıyor. Tıpkı G7 ThinQ gibi cihazda çift arka kamera ve tek ön kamera bulunuyor. Cihazların performansları ve fiyatları eşit olsa da LG G7 ThinQ gerek IP68 su koruması ve hafifliği gerekse 3.5mm ses girişiyle daha iyi bir cihaz olduğunu kanıtlıyor.

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