Xiaomi Mi 8 ve LG G7 ThinQ fiyat / performans anlamında dikkat çeken iki cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefonlar benzer fiyatlandırmalara sahipler. İşte Xiaomi Mi 8 ve LG G7 ThinQ karşılaştırması.
Xiaomi Mi 8 ve LG G7 ThinQ Karşılaştırması
|LG G7 ThinQ
|Xiaomi Mi 8
|Boyut
|153.2 x 71.9 x 7.9 mm
|154.9 x 74.8 x 7.6 mm
|Ağırlık
|162 gram
|175 gram
|Ekran boyutu
|6.1 inç LCD ekran
|6.21 inç AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1.440 x 3.120 piksel (564 ppi)
|1080 x 2248 (402 PPI)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ekran gövde oranı
|%82,92
|%83.82
|İşlemci
|Snapdragon 845
|Snapdragon 845
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps
|2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps, 720p’de 240fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C
|USB Type-C
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP68
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3400 mAh
Xiaomi Mi 8 mi LG G7 ThinQ mu?
Xiaomi Mi 8 piyasanın yüksek ekran oranına sahip telefonları arasında yer alıyor. Tıpkı G7 ThinQ gibi cihazda çift arka kamera ve tek ön kamera bulunuyor. Cihazların performansları ve fiyatları eşit olsa da LG G7 ThinQ gerek IP68 su koruması ve hafifliği gerekse 3.5mm ses girişiyle daha iyi bir cihaz olduğunu kanıtlıyor.
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