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Xiaomi, temmuz ayında stok Android çalıştıran Mi A2 ve Redmi 6 Pro adlı Mi A2 Lite modelini tanıttı. Telefon, Android One programında ve Pie’a geçme zamanı artık geldi. Şirket, Beta programına katılmak isteyen Mi A2 Lite sahiplerine iyi haberi verdi.

Xiaomi Mi A2 Lite Android 9 Pie İçin Hazırlanıyor

Bunun için önce hatalar ve özellikler için resmi iletişim uygulaması olarak kullanılan QQ uygulamasını yüklemeniz gerekir. Tabii ki, İngilizce konuşmalı ve ROM taşımanın temellerini bilmelisiniz. Ayrıca, MIUI forumunda aktif olmanın ve programın diğer üyeleriyle tartışmaya girmenin gerekliliğini de aranıyor.

Bu işlem Google Play’de bulunan MIUI Global Forum uygulaması aracılığıyla yapılabilir. Ardından, telefonunuzun IMEI’sini göndermeli ve hafta sonuna kadar bir çevrimiçi formu doldurmalısınız. Xiaomi sonrasında seçtiği kullanıcılara ulaşacak ve Android 9 Pie’ı Mi A2 Lite telefonlarına yüklemelerine izin verecek.

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